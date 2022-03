Zeuge hört lauten Knall : Polizei Trier stellt drei mutmaßliche Reifenstecher in Trier-Süd

Trier Dass die Polizei in Trier-Süd drei mutmaßliche Reifenstecher ertappen konnte, ist einem aufmerksamen Zeugen zu verdanken. Was genau passierte und warum die Männer für weiteren Taten verantwortlich sein könnten.

Ein Zeuge hat die Polizei heute gegen 1.37 Uhr alarmiert. Er hatte drei männliche Personen aus sicherer Entfernung beobachtet, die in der Gilbertstraße an zwei Fahrzeugen Stich- und Schlitzbewegungen in Richtung der Reifen machten. Anschließend seien die Männer in Richtung Saarstraße verschwunden. Aus der Saarstraße hörte der Zeuge nochmals einen lauten Knall und vermutete eine weitere Sachbeschädigung. Der Zeuge konnte am Telefon eine gute Beschreibung der getragenen Kleidung mit Auffälligkeiten der drei mutmaßlichen Täter abgeben. Weiterhin gab er an, dass er es aktuell noch "zischen" höre.