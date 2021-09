Blaulicht : Neue Betrugsmasche: Polizei warnt vor falschen Gewinnbenachrichtigungen

Trier Mit einem vermeintlichen Lottogewinn versuchen Betrüger derzeit, an das Geld von Senioren zu kommen. Die Polizei warnt vor der neuen Masche.

Wie die Trierer Polizei mitteilte, versenden Betrüger vermeintliche Gewinnschreiben an Senioren. So erhielt ein 86-jähriger Trierer per Post einen an ihn adressierten Brief einer vermeintlichen „Lotto-Preiseinreichungsbehörde“. Er wurde darin gebeten, einen Gewinncode freizurubbeln und in ein „Geldfreigabeformular“ einzutragen. Nach dem Eintragen persönlicher Daten sollte das Formular an eine Anschrift in Irland zurückgeschickt werden. Dem Mitteiler wurde ein Hauptgewinn in Millionenhöhe bei der australischen Lotterie Powerball in Aussicht gestellt. Der Mann erkannte frühzeitig den Betrugsversuch und meldete sich bei der Polizei. Ein Schaden entstand bisher nicht.