Trier : Mann nimmt Säugling aus Krankenhaus mit und wird von der Polizei überwältigt

Trier Ein Mann hat in Trier unerlaubterweise einen Säugling aus dem Krankenhaus mitgenommen. Inzwischen ist er festgenommen worden.

Um 11.43 Uhr erreichte am Freitag die Polizei ein Notruf, in dem ein Zeuge die widerrechtliche Mitnahme eines Säuglings aus dem Trierer Mutterhaus meldete. Der Zeuge verfolgte den Mann, der den Säugling auf dem Arm trug, bis in die Brückenstraße. In der Brückenstraße bestieg der Flüchtige laut Polizei einen Bus der Linie 3, der jedoch seine Fahrt nicht fortsetzte.