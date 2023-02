Blaulicht : Unfall-Drama im Saarland: Ehepaar (83/87) wird von Auto erfasst und stirbt im Krankenhaus

Update Ein Mann und seine im Rollstuhl sitzende Frau sind am Dienstag beim Überqueren der Fahrbahn von einem Auto erfasst worden. Beide sterben nach dem Unfall im Krankenhaus. Was die Polizei bisher über den folgenschweren Unfall im saarländischen Lebach weiß.

Ein Verkehrsunfall mit fatalen Folgen hat sich am Dienstagnachmittag, 7. Februar, in Lebach (Landkreis Saarlouis) zugetragen. Demnach starb Stunden nach dem Unglück ein älteres Ehepaar an den schweren Verletzungen. Der Mann starb in der Nacht in einem Krankenhaus, wie ein Sprecher des polizeilichen Führungs- und Lagezentrum in Saarbrücken auf Nachfrage der Saarbrücker Zeitung am frühen Mittwochmorgen berichtet.