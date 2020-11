Blaulicht : Autofahrer entzieht sich Kontrolle - Verfolgungsfahrt durch den Hunsrück

Zell In Zell hat sich ein Autofahrer einer Polizeikontrolle durch Flucht in halsbrecherischer Fahrt entzogen. Die Beamten nahmen die Verfolgung durch den Hunsrück auf.

Wie die Polizei mitteilte, wurden Polizisten gegen 23.50 Uhr in Zell auf ein Auto mit defekter Beleuchtung aufmerksam. Als die Beamten den älteren grauen Audi A 4 anhalten wollten, gab der Fahrer Gas und flüchtete über die B 421 in Richtung Hunsrück. Die Streife der Polizei Zell nahm sofort die Verfolgung auf. Trotz starken Nebels raste der Autofahrer laut Polizeibericht in halsbrecherischer Weise und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit weiter in Richtung Hunsrück.