Blaulicht : Polizei verfolgt in Trier flüchtenden Motorradfahrer - Zeugen gesucht

Trier Die Polizei hat am Dienstagabend in Trier einen Motorradfahrer verfolgt, der sich einer Kontrolle entziehen wollte. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach Angaben der Polizeiinspektion Trier kam es am Dienstagabend gegen 17.50 Uhr zu dem Vorfall in Trier-Nord. Beamte wollten in Höhe des Kindergartens St. Bonifatius einen Motorradfahrer kontrollieren, der auf der Domänenstraße in Richtung Avelsbacher Straße unterwegs war. Der Fahrer missachtete jedoch jegliche Aufforderung zum Anhalten und beschleunigte seine schwarze Yamaha.