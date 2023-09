Mit bis zu 180 Sachen Schwerer Crash in Saarlouis nach Verfolgungsfahrt mit Polizei – zwei Ermittler verletzt

Nun stellte sich eine Polizeistreife dem Raser in den Weg. Es kam zum Frontal-Crash. Dabei erlitten zwei Polizisten Blessuren. Einer der beiden Kollegen wurde dabei so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus musste. Auf SZ-Anfrage am Morgen heißt es, dass der Betroffene womöglich an der Wirbelsäule verletzt sei. Über die genaue Art gab es zu jenem Zeitpunkt noch keine Angaben.