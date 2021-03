Polizeikontrollen : Autofahrer nutzen Handy während der Fahrt

Schweich Mehrere Autofahrer mussten ein Bußgeld bezahlen, weil sie während der Fahrt nicht angeschnallt waren oder auf dem Handy getippt haben.

Die Polizeiinspektion Schweich hat am Dienstag von 10 bis 17 Uhr in Schweich, Mehring und Trier-Ehrang Verkehrskontrollen mit den Schwerpunkten verbotswidrige Nutzung von Mobiltelefonen und Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes durchgeführt.

Es ist bekannt, dass es gerade bei dieser Art der Bedienung von Handys zu nicht unerheblichen Blickabwendungen von der Straße kommt und damit verbunden zu einer verzögerten Reaktion in Gefahrensituationen.

Für solche Verstöße sind ein Regelbußgeld von 100 Euro und ein Punkt in Flensburg vorgesehen. An mehreren Fahrzeugen konnten zudem Mängel an den lichttechnischen Einrichtungen festgestellt werden.