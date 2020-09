Verkehrskontrolle : Jugendlicher mit frisiertem Zweirad in Kelberg gestoppt

Kelberg Bei einer Verkehrskontrolle in Kelberg stellen Beamte technische Veränderung an einem Roller fest. Das hat Konsequenzen für den 15-jährigen Fahrer und seinen Vater.

Beamte der Polizeiinspektion Daun haben am Sonntag, 20. September, gegen 0.30 Uhr Verkehrskontrollen in Kelberg vorgenommen. Dabei kontrollierten sie unter anderem einen 15-jährigen Jugendlichen aus dem Kreis Bad Neuenahr-Ahrweiler, der mit einem Kleinkraftrad (Roller) in Kelberg unterwegs war. Im Rahmen der Fahrzeug- und Personenkontrolle stellten die Beamten technische Veränderungen an dem eigentlich als „Mofa bis 25km/h“ zugelassenen Fahrzeug fest. Eine Überprüfung ergab laut Polizei, dass der Jugendliche die Geschwindigkeitsdrossel technisch verändert hatte und das Fahrzeug somit zu einem führerscheinpflichtigen Kleinkraftrad wurde.