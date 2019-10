Kriminalität : Polizei verhaftet Mann am Hahn

Lautzenhausen Ein 31-jähriger Marokkaner ist am Montag am Flughafen Hahn bei der Einreisekontrolle aus Fez/Marokko von der Bundespolizei verhaftet worden. Laut einer vollstreckbaren Entscheidung des Landgerichts Frankfurt/Main war er am 1.Februar 2018 wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten verurteilt worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken