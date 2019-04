später lesen Blaulicht Brandstiftung an der Katzenmühle in Hermeskeil (Update/Fotos) FOTO: Trierischer Volksfreund / Florian Blaes FOTO: Trierischer Volksfreund / Florian Blaes Teilen

Twittern

Teilen



(bla/red) Am Donnerstagabend gegen 18 Uhr meldeten mehrere Anrufer zwei starke Rauchentwicklungen im Wald nahe der BAB1 zwischen Hermeskeil und Gusenburg und dem Waldspielplatz Hermeskeil. Gleichzeitig meldete ein Spaziergänger einen Dachstuhlbrand an der alten Katzenmühle, die am Lösterbach liegt.