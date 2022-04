Polizei warnt : Anrufer in der VG Thalfang geben sich als Polizisten aus

Thalfang In der Verbandsgemeinde Thalfang hat es am Ostersonntagvormittag eine Welle von Anrufen falscher Polizeibeamter gegeben.

Wie die Polizei mitteilte, wurden am Ostersonntag im Laufe des Vormittags der Polizeiinspektion Morbach mehrere Anrufe von falschen Polizeibeamten gemeldet. Nach bisherigen Informationen beschränken sich die Anrufe am Sonntag auf die Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf. Die Anrufer geben sich als Polizeibeamte aus und erklären, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde, oder der Name und die Adresse des Angerufenen auf einer Einbruchsliste eines festgenommenen Täters steht. Daraufhin versuchen sie durch geschickte Gesprächsführung die potenziellen Opfer über Wertgegenstände oder Bargeld auszufragen und zu deren Übergabe zu bewegen. Als Grund wird oftmals eine Art Sicherungsmaßnahme angegeben. D.h., dass die Wertgegenstände angeblich durch einen Polizisten der zu den Opfern kommt, gesichert werden sollen. In solchen Fällen rät die Polizei besonders skeptisch zu sein und keine persönlichen Daten und Informationen über Wertgegenstände preiszugeben. Im Zweifel sollte man um eine Rückrufnummer bitten und die örtlich zuständige Polizei oder Angehörige anrufen.