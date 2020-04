Betrug : Polizei warnt: Betrüger unterwegs

Foto: TV/Klaus Kimmling

Wittlich An der Haustür des Anwesens einer 83-jährigen Frau in Wittlich haben nach Polizeiangaben am Dienstag gegen 15 Uhr zwei Männer geklingelt. Da die 83-jährige Bewohnerin die Haustüre nicht öffnete, riefen die Männer ihr durch die geschlossene Tür zu, dass man zur Durchführung eines Corona-Testes erschienen sei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Beide Männer haben dann das Anwesen wieder verlassen. Die Bewohnerin sah durch die Fenster lediglich zwei sich entfernende Männer. Eine Beschreibung war ihr wegen der Rückenansicht nicht möglich. Die Seniorin berichtete später der Pflegedienstkraft über den Sachverhalt, die ihrerseits die Polizeidienststelle unterrichtete. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass Mitarbeiter des Gesundheitsamtes nicht in dieser Form vorstellig werden.