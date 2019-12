Betrug : Polizei warnt vor Anrufen von „Falschen Polizisten“ – besonders Senioren betroffen

Trier/Kenn Aktuell rufen Betrüger, die sich als Polizeibeamte ausgeben und versuchen durch geschickte Gesprächsführung Ihre Wertsachen und das Ersparte zu erbeuten, in der Region Trier an.

Am heutigen Donnerstag wurden solche Anrufe besonders im Bereich Kenn und im Stadtgebiet von Trier gemeldet. Das teilt die Polizei am Donnerstag mit.

Sogenannte "Falschen Polizeibeamte" schildern laut Polizei am Telefon unter anderem, dass Ihre Vermögenswerte nicht mehr sicher seien, da zum Beispiel Einbrecherbanden in der Nähe unterwegs seien. Sie bieten dann die Abholung und sichere Verwahrung der Wertgegenstände an.