Kriminalität : Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen

Idar-Oberstein Zu Anrufen falscher Polizeibeamter, die überwiegend ältere Bürger telefonisch nach deren privaten Bargeld- und Schmuckbeständen befragten, ist es nach Angaben der Polizei am Dienstag in der Region gekommen.

Hierbei hätten die Täter beispielsweise vorgegeben, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen oder Ähnlichem gekommen sei und man nun Bargeld und Wertgegenstände der Bürger sichern wolle. Die Anrufe sollen Ängste und Unsicherheit schüren, um die Angerufenen gegebenenfalls zur Übergabe von Bargeld und Schmuck an die falschen Polizeibeamten zu bewegen, so die Polizei.