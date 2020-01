Zwei Fälle in der Eifel : Unbekannte Männer sprechen Kinder an

Immerath/Oberöfflingen In der Eifel sind zwei Kinder unabhängig voneinander von Unbekannten angesprochen worden. Die beiden Männer hatten sie jeweils aufgefordert, in ihr Auto einzusteigen. Die Polizei warnt.

(red) In der Eifel sind zwei Kinder von Männern angesprochen worden, die versucht haben sollen, sie in ihr Auto zu locken. Das teilt die Polizei am Freitag, 24. Januar, mit. Besorgte Eltern haben sich nach Mitteilung der Polizei bereits am Freitag, 10. Januar, bei der Polizeiinspektion Daun gemeldet.