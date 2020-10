Mehrere Schadensfälle : Polizei warnt vor Reifenstecher in Aach

Polizei warnt vor Reifenstecher in Aach

Wer hat jüngst in Aach Schrauben in Autoreifen gedreht und dadurch die Luft herausgelassen? Dazu ermittelt die Polizei. Unser Archivbild ist ein Symbolfoto zum Thema. Foto: Medienhaus Trierischer Volksfreund/Christian Moeris

Aach Ein Autofahrer aus Aach bei Trier hat wiederholt festgestellt, dass an seinem Wagen Reifen durch Schrauben aufgestochen wurden. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Donnerstag meldete sich ein Anwohner aus Aach bei der Polizeiinspektion Schweich und zeigte den jüngsten Fall an. Das Auto des Geschädigten war zur Tatzeit am Straßenrand vor seiner Wohnung abgestellt.