Vorsicht Hundehalter! : Polizei warnt vor Tierködern mit Nägeln – Hund in Trier verletzt

Trier Auf einen glücklichen Fund folgte ein böses Erwachen für einen Hund in Trier-Ehrang. Das Leckerchen, dass er dort am Sonntag fand, war mit Nägeln gespickt. Die Polizei schließt nicht aus, dass es noch mehr solcher Fallen gibt.

Ein Fleischwurstbrocken liegt am Sonntag gegen 18 Uhr auf dem Radweg, unmittelbar an der Bahnlinie, in Trier-Ehrang.

Wo Hundehalter jetzt auf gefährliche Tierköder aufpassen sollen

„Es ist nicht auszuschließen, dass noch weitere Köder dieser Art von bisher unbekanntem Täter in diesem Bereich ausgelegt wurden“, schreibt die Polizei Schweich in einer Pressemitteilung. Sie warnt damit alle Tierhalter in den Trierer Stadtteilen Ehrang, Biewer und Quint beim Ausführen ihrer Haustiere. Die Ermittlungen dauern an.