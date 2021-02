Betrugsmasche : Polizei Trier warnt vor dubiosen Geschäftsmethoden zugereister Teppichreiniger

Trier/Saarburg Die Kripo Trier ermittelt derzeit wegen eines möglichen Betrugs in Zusammenhang mit der Reinigung, des Ankaufs und Verkaufs von Teppichen sowie des Schmuckankaufs.

„Die Masche ist nicht neu,“ sagt der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Trier, Karl-Peter Jochem: „In Werbebroschüren und Zeitungsannoncen wird damit geworben, hochwertige Teppiche kostengünstig zu reinigen und kleinere Reparaturen daran durchzuführen.“ In der Vergangenheit hätten sich derartige Angebote häufig als unseriös herausgestellt und kosteten manchen gutgläubigen Kunden eine vierstellige Summe. Zudem seien offenbar Teppiche minderer Qualität zu horrenden Preisen verkauft worden.

Jetzt haben die Ermittler Erkenntnisse, nach denen sich erneut Personen in der Region aufhalten und möglicherweise Ähnliches praktizieren. „Dabei handelt es sich nach unseren Erkenntnissen nicht um Firmen, die zum Teil schon seit vielen Jahren in unserer Region tätig sind“, sagt Jochem. Vielmehr seien diese Personen erst vor kurzer Zeit in die Region gekommen, hätten Geschäftsräume angemietet und Kundenwerbung betrieben.