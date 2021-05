Blaulicht : Wittlich: Unfallflucht im Klausener Weg

Wittlich Der Fahrer eines Geländewagens ist in Wittlich nach einem Auffahrunfall getürmt.

Dort waren zwei Autos unterwegs in Richtung Römerstraße. Als die Fahrerin des ersten Wagens links in eine Parklücke steuern wollte und deswegen abbremste, fuhr der SUV ins Heck ihres Wagens. Am einparkenden Auto entstand ein Schaden in Höhe von 2500 Euro.