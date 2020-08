Blaulicht : Schmierakel an der Wand

Foto: Fritz-Peter Linden

Wittlich Unbekannte Sprayer haben in Wittlich an mehreren Stellen ihre Farbspuren hinterlassen, unter anderem am Peter-Wust-Gymnasium.

Die Polizei Wittlich ist Graffiti-Sprayern auf der Spur. Wie die Inspektion mitteilt, seien in der Zeit zwischen Montag, 10. August, 17 Uhr, und Dienstag, 11. August, 8 Uhr an mehreren Stellen Wände des Peter-Wust-Gymnasiums besprüht worden.

Außerdem wurden an der Koblenzer Straße ein Verkehrszeichen und der Fußgängerüberweg mit Farbe beschmiert. Den Gesamtschaden schätzen die Beamten auf mehrere Hundert Euro.