Blaulicht : Zufahrt zum Erbeskopf gesperrt: Polizei kontrolliert

Hilscheid/Börfink Die Polizei rät dringend davon ab, weiter in das Erholungsgebiet Erbeskopf zu fahren. Obwohl alle Zufahrtsstraßen gesperrt sind, müssen die Beamten eingreifen.

Alle Zufahrten zum Erbeskopf sind seit heute morgen, Dienstag, 8.30 Uhr gesperrt. Die Sperrung gilt vorläufig bis kommenden Sonntag. Dort war es in den vergangenen Tagen zu chaotischen Zuständen gekommen, weil Tausende von Menschen dort wandern und rodeln wollten. Skibetrieb war nicht möglich. Die Verantwortlichen der Verbandsgemeinde Thalfang sowie der Kreise Birkenfeld und Bernkastel-Wittlich hatten sich am Montagnachmittag zu diesem Vorgehen entschlossen. Doch die Sperrung hielt so manchen Autofahrer nicht davon ab, es trotzdem zu versuchen. Und wer nicht durchkam, hielt auf Parkplätzen und in Feldwegen. Polizisten waren deshalb vor Ort, kontrollierten und ahndeten so manche Ordnungswidrigkeit. „Meiden Sie das Gebiet rund um den Erbeskopf“, appellierte ein Polizeisprecher. Wer sein Fahrzeug verkehrsbehindernd abstelle, müsse damit rechnen, abgeschleppt zu werden. Gegen Mittag musste zudem die B 269, die ebenfalls Richtung Wintersportgebiet führt, von der Allenbacher Kreuzung Richtung Birkenfeld wegen umgestürzter Bäume gesperrt werden. Mitarbeiter der Straßenmeisterei seien unterwegs.