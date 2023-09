Tausende Besucher in Bernkastel-Kues Polizeibilanz zum Weinfest: Beißender Randalierer, betrunkene Fahrer, brutaler Rempler

Bei schönstem Weinfestwetter waren Weinstraße und Rummelplatz ab Samstagnachmittag sehr stark frequentiert. In den Abendstunden füllte sich der Veranstaltungsort weiter wegen des bevorstehenden Feuerwerks. Aufgrund des starken Anreiseverkehrs kam es insbesondere aus Richtung Lieser zu längeren Rückstaus vor dem Großraumparkplatz Kueser Werth. Nach dem Feuerwerk wurde es aufgrund der hohen Besucherzahlen kurzzeitig richtig eng auf der Moselbrücke nach Aufhebung der Brückensperrung. Zudem kam es noch zu einem medizinischen Notfall auf der Brücke, der Rettungsdienst und Polizei auf den Plan rief. Trotz der vielen Gäste aus nah und fern blieb es aus polizeilicher Sicht ruhig. Auf dem Parkplatz Gestade mischte sich gegen Mitternacht ein 43-jähriger Mann in einen Streit zwischen einem 59-jährigen Mann und dessen Tochter ein und rempelte den Mann derart an, dass dieser stürzte und sich eine Platzwunde am Kopf zuzog. Er musste zur Behandlung ins Krankenhaus. Am Sonntagmorgen stellten Polizei und Security-Dienst gegen 4.15 Uhr einen 19-jährigen Mann aus Wittlich, der eine Nissenleuchte von einer Sperre abmontierte und von der Brücke in die Mosel warf. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Des Weiteren wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Mozart- und Görresstraße im Stadtteil Kues an bisher bekannten fünf Fahrzeugen die Antennen beschädigt oder abmontiert und mitgenommen. Hier bittet die Polizei um Zeugenhinweise.