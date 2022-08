Blaulicht : Faustschlag ins Gesicht - Mehrere Einsätze für Dauner Polizei am letzten Kirmestag

Daun Noch einige Einsätze für die Polizei gab es am letzten Kirmestag in diesem Jahr in Daun - unter anderem wegen einer Körperverletzung und einer Sachbeschädigung.

Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 1.30 Uhr zu einer Körperverletzung. Ein bisher unbekannter Mann schlug einen 43-jährigen Trierer ohne erkennbaren Grund mit der Faust ins Gesicht, sodass dieser eine Platzwunde erlitt. Der Täter entfernte sich vom Tatort.

Ebenfalls gegen 1.30 Uhr wurde in der Trierer Straße in Daun eine Sachbeschädigung durch Passanten, die auf dem Heimweg von der Kirmes waren, gemeldet. Ein 16-Jähriger aus der VG Gerolstein trat eine abgestellte leere Glasflasche von einer Mauer herunter. Die Flasche krachte gegen ein geparktes Auto und hinterließ einen Schaden. Der Verursacher wollte mit seinen Freunden gehen, wurde aber von einer Zeugin angesprochen und dadurch dazu bewegt werden, bis zum Eintreffen der Polizei zu bleiben.