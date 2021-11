Kontrollen : Mann soll nach Drohung mit Messer in psychiatrische Klinik - Polizeieinsätze in Trier am Montag

Mann soll nach Drohung mit Messer in psychiatrische Klinik - Polizeieinsätze in Trier am Montag

Trier Zeugen gesucht nach Bedrohung mit Messer, ein berauschter Fahrer, ein nach Fluchtversuch gestoppter Fahrer ohne Fahrerlaubnis - Hier ist die Montagsbilanz der Polizeiinspektion Trier.

Außerdem stellten Beamte im Zuge ihrer Präsenz beim Weihnachtsmarkt ein Auto in der Liebfrauenstraße fest, bei dem ein Fenster komplett heruntergelassen war. Diverse Wertsachen lagen sichtbar und griffbereit im Innenraum. Um diese Tatgelegenheit zu beseitigen, wurden die Wertgegenstände sichergestellt. Etwa eine Stunde später konnten die Gegenstände schadlos an ihren Besitzer übergeben werden.

Mann in Trier mit Messer bedroht, Täter in psychiatrische Klinik gebracht

Gegen 12.30 Uhr meldete sich ein 28-Jähriger hilfesuchend über Notruf. Er gab an, in der Bahnhofstraße von einem ihm unbekannten Mann mit einem Messer bedroht worden zu sein. Sofort entsandte Kräfte der Polizeiinspektion Trier konnten einen 37-jährigen aus dem Stadtgebiet Trier als Verantwortlichen lokalisieren und ohne Gefährdung für Unbeteiligte in Gewahrsam nehmen. Auf Grund von erheblichen Auffälligkeiten wurde eine Überstellung in eine psychiatrische Fachklinik initiiert.