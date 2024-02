Kein Dummer-Jungen-Streich Angebliche Bedrohungslage und Messerstecherei: Seltsame Videospiele sorgen für zwei Polizeieinsätze

Messerstecherei in Gerolstein? Davon musste die Polizei am Samstag ausgehen, nachdem eine Mitarbeiterin eines Modegeschäftes in der Brunnenstadt den Notruf gewählt hatte. Ein 19-Jähriger war am Nachmittag in das Geschäft gekommen und hatte angegeben, von einem Unbekannten, am Busbahnhof in Gerolstein, mit einem Messer an der Hand verletzt worden zu sein.