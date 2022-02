Blaulicht : Großer Polizeieinsatz in der Paulinstraße in Trier

Foto: dpa/Carsten Rehder

Trier Die Polizei war am Freitagabend mit größerem Aufgebot in der Trierer Paulinstraße im Einsatz. In den sozialen Medien führte dies zu Verwunderung: Was war passiert?

Ein Polizeieinsatz in Trier führte in den sozialen Medien zu größerem Erstaunen: So berichtet ein Internetnutzer am Freitagabend von 20 bewaffneten und behelmten Polizisten, die verteilt in der Paulinstraße stünden.