Straße vorsorglich gesperrt : Polizeieinsatz in der Trierer Bergstraße: Schusswaffe im Spiel - Keine Bedrohung für Anwohner

Foto: Alexander Houben

Trier Bei dem größeren Polizeieinsatz in der Bergstraße in Trier-Ost am Montagabend, bei dem eine Waffe sichergestellt wurde, habe keine Gefahr für die Anwohner bestanden. Das erklärte Polizeipressesprecher Uwe Konz am Dienstag auf TV-Anfrage.

Der Notarzt war gegen 18 Uhr in die Wohnung des Mehrfamilienhauses zu einem medizinischen Notfall gerufen worden. In der Wohnung entdeckten die Sanitäter dann eine Schusswaffe und alarmierten deswegen die Polizei.

Aufgrund der ungeklärten Situation habe die Polizei den entsprechenden Straßenabschnitt zunächst gesperrt, sagte Polizeisprecher Konz. Aus Gründen des Eigenschutzes hätten die Einsatzkräfte dabei schusssichere Westen getragen.

Foto: Alexander Houben 6 Bilder Bilder: Einsatz in Trier-Ost wegen Waffe.

Die Szenerie hatte am Montagabend für Aufsehen in Trier-Ost gesorgt. „Es hat aber zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden“, betont Konz. Niemand sei mit der Waffe bedroht worden.