Polizeieinsatz in Hermeskeil : Mann verletzt 19-Jährigen mit Messer

Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Hermeskeil In Hermeskeil ist in der Nacht zum Samstag ein Zeitungszusteller bei einem Angriff mit einem Messer verletzt worden. Was darüber bisher bekannt ist.

