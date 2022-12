Polizeieinsatz in der Eifel : Mann bedroht Menschen in Neuerburg mit Messer - Tatverdächtiger festgenommen

Neuerburg In Neuerburg in der Eifel ist am Mittwochvormittag ein Mann von der Polizei überwältigt und festgenommen worden. Er soll zuvor mehrere Menschen mit einem Messer bedroht haben. Was darüber bisher bekannt ist.

Wie die Polizei am Mittag mitteilte, hatte ein in Bitburg lebender 33-jähriger Mann nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen gegen 10.30 Uhr in einem Supermarkt in der Neuerburger Innenstadt randaliert. Kurze Zeit später meldete sich der offenbar verwirrte Mann telefonisch bei der Polizeiinspektion Bitburg und gab an, ein Messer mit sich zu führen. Kurz darauf meldeten sich mehrere Personen über Notruf bei der Polizei und berichteten, dass der Mann offenbar wahllos Passanten auf der Straße mit einem Messer bedrohe. Offenbar beschädigte der Mann dabei auch ein parkendes Auto.

Die Polizeiinspektion Bitburg schickte sofort alle verfügbaren Kräfte nach Neuerburg. Die Einsatzkräfte konnten einen 33-jährigen Tatverdächtigen kurz nach 11 Uhr in der Kölner Straße überwältigen und festnehmen. Der Mann befindet sich derzeit im Polizeigewahrsam. Nach bisherigen Erkenntnissen gab es keine Verletzten.