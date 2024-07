Verfolgungsfahrt Aufregung in Mariahof: Polizei stoppt flüchtenden Autofahrer

Gegen 3:25 Uhr war einer Streife der Polizeiinspektion Trier ein unsicher geführter PKW im Bereich der Saarstraße in Trier aufgefallen. Doch als die Polizisten dieses Auto in der Südallee kontrollieren wollten, ignorierte der Fahrer die Anhaltesignale – und gab stattdessen Vollgas, als er das eingeschaltete Blaulicht bemerkte. Er habe sein Fahrzeug auf bis zu 110 km/h beschleunigt, heißt es in der Mitteilung der Polizei.