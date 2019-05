Blaulicht : Polizeieinsatz: Nach Bezirksligaspiel fliegen in Mörschied die Fäuste

Foto: "e_pruem" <e_pruem@volksfreund.d/Fritz-Peter Linden

Mörschied Nach einem Fußballspiel in der Bezirksliga Nahe zwischen dem TuS Mörschied sowie Karadeniz Gümüshanespor Bad Kreuznach sind am Sonntag in Mörschied (Landkreis Birkenfeld) die Fäuste geflogen. Die Polizei musste anrücken.

