Blaulicht : Entwarnung nach Schüssen in Zeltingen-Rachtig - Großer Polizeieinsatz wegen Schreckschusspistole

Update Zeltingen Zu einem großen Polizeieinsatz kam es am Mittwochmittag in Zeltingen-Rachtig. Wie die Polizei mitteilte, hatten Passanten zwei Männer beobachtet, die am Moselufer mit einer Waffe hantierten und geschossen hätten und dann mit einem Auto in den Ort verschwunden seien.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alexander Wittlings

Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, kam es gegen 12.20 Uhr zu dem Vorfall. Nach der Meldung der Zeugin leitete die Polizei sofort eine Fahndung ein und konnte das Fahrzeug in Wehlen ausfindig machen und kontrollieren. Zu diesem Zeitpunkt befand sich nur noch der Fahrer im Auto, seinen Beifahrer hatte er in Zeltingen-Rachtig abgesetzt, er sei dort zu Fuß im Ort unterwegs.

Bei der Durchsuchung des Fahrers und des Autos stellten die Einsatzkräfte eine Schreckschusswaffe und ein Messer im Fahrzeug sicher. Dann wurde der Mann festgenommen und für weitere Ermittlungen zu einer Polizeidienststelle gebracht.

Auch den zweiten Mann hatten Polizeikräfte inzwischen gesichtet, als sie in ein Wohnhaus in der Kurfürstenstraße in Zeltingen-Rachtig ging. Nach intensiven Ermittlungen ging die Polizei davon aus, dass der Mann in dem Mehrfamilienhaus wohnte.

Die Gefahrensituation auch wegen möglicher weiterer Schusswaffen immer noch unklar war, sperrte die Polizei die Straßen im unmittelbaren Nahbereich. Zudem wurden Spezialeinsatzkräfte und ein Polizeihubschrauber angefordert.

Gegen 13.50 Uhr nahmen Kräfte der Spezialeinheit den zweiten Tatverdächtigen ohne Gegenwehr in seiner Wohnung fest. Verletzt worden sei niemand.

Die Kriminalpolizei Wittlich hat die weiteren Ermittlungen zum Tatablauf und zur Klärung der Motive übernommen. Diese Ermittlungen dauern zurzeit an.

Die Straßensperrungen wurden zwischenzeitlich wieder aufgehoben.

(axw)