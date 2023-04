Einsatz in der Luxemburger Straße Polizeifahrzeug von Transporter gerammt - Ein Polizist verletzt

Update | Trier · Was war da heute Nacht in Trier los? Nach bisherigen Informationen hat in der Luxemburger Straße ein Transporter ein Polizeiauto gerammt. Ein Polizist wurde dort verletzt.

27.04.2023, 09:22 Uhr

Foto: TV/Klaus Kimmling

Von Siko Agentur