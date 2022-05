Polizeieinsatz : Polizeihubschrauber über Reil: Einsatzkräfte suchen vermissten Mann in der Staustufe (Update)

Reil Was ist da an der Mosel passiert? Am Donnerstag kreiste ein Polizeihubschrauber über Reil. Es geht um eine Vermisstensuche. Was bisher bekannt ist.

Auch nach mehreren Stunden der Suche mit dem Polizeihubschrauber ist der in Reil vermisste Mann noch immer nicht gefunden worden. Am Donnerstag wurde bereits mit einem Polizeihubschrauber nach dem 50-Jährigen gesucht. Doch bis zum frühen Abend erfolglos.

Die Wasserschutzpolizei geht davon aus, dass der Mann mit einem Schlauchboot auf der Mosel gekentert ist: Er war mit seinem Vater Angeln gewesen. Sie waren bereits wieder zurückgekommen, heißt es dort auf TV-Anfrage. Danach könnte der Sohn noch einmal alleine mit dem Boot aufgebrochen sein. Das Boot wurde schließlich ohne den vermissten Mann 700 Meter unterhalb des Angelplatzes gefunden, so die Wasserschutzpolizei weiter.