Polizei Fahrverbot für jungen Raser FOTO: TV / Klaus Kimmling

Beamte der Polizei Bernkastel-Kues haben am Sonntag in den Nachtstunden eine Geschwindigkeitskontrolle in der Ortslage Bernkastel-Andel (Bundesstraße 53) durchgeführt, da dieser Straßenabschnitt wegen der Tunnelsperrung in Bernkastel-Kues zurzeit deutlich stärker frequentiert wird und es Beschwerden von Bürgern wegen zu hoher Geschwindigkeit gibt.