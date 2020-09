Blaulicht : Polizeikontrolle im Trierer Land – Das Amphetamin noch an der Nase

Foto: TV/Frank Göbel

Trier-Ehrang/Longuich Der Schwerpunkt einer Kontrollaktion der Polizei am Montag im Trierer Land lag bei Alkohol- und Drogendelikten. Zwischen 16 und 22 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Schweich an verschiedenen Stellen in Ehrang und Longuich etwa 60 Fahrzeuge.

Mehrere Fahrzeugführer mussten sich Drogen- und Alkoholtests unterziehen. Nach Angaben der Polizei wurden zwei Fahrzeugführern eine Blutprobe entnommen, da diese unter dem Einfluss von Amphetaminen und Cannabis standen.

Bei einem Autofahrer wurde das Amphetamin noch am Nasenflügel festgestellt. Von allen Personen wurde am Abend der Führerschein einbehalten und die Weiterfahrt untersagt. Auch erwarten sie entsprechende Strafverfahren. Bei einer weiteren Person ist eine geringe Menge Marihuana gefunden worden. Neben 23 Verwarnungen und Ordnungswidrigkeiten sowie sechs Mängeln an Fahrzeugen mussten einige Radfahrer zu Fuß die Heimreise antreten, da sie kein ausreichendes Licht am Fahrrad hatten.