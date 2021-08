Blaulicht : Kontrolle in der Eifel: Wenn das Motorrad zu laut ist

Roth an der Our Wenn die Polizei dich stoppt und die Weiterfahrt untersagt, weil der Auspuff zuviel Lärm macht - das ist zahlreichen Motorradfahrern auf der B50 in der Eifel passiert. Erfreulich zeigte sich die Polizei über ein anderes Ergebnis der Kontrolle.

Die Zentralstelle Prävention der Polizei und der ADAC haben am Samstag einen Motorradsicherheitstag an der B50 bei Roth an der Our (Eifelkreis) durchgeführt. Hierbei wurde das Augenmerk insbesondere auf die Lärmentwicklung der Auspuffanlagen gelegt.

Insgesamt wurde bei zahlreichen Motorrädern eine nicht zulässige oder manipulierte Auspuffanlage festgestellt. Für diese Verkehrsteilnehmer war die Fahrt zunächst beendet, wie die Polizei auf Anfrage bestätigte.

Neben der Anzeige sind die Fahrer nun verpflichtet, mit ihrem Zweirad bei einer amtlich anerkannten Prüfstelle und der Zulassungsstelle vorstellig zu werden, bevor sie wieder legal mit dem Motorrad auf die Straße dürfen. Die genaue Zahl der aus dem Verkehr gezogenen Zweiräder war zunächst nicht bekannt.

Die Thematik ist auch bei dem ADAC weiter in den Vordergrund gerückt. Mit der neuen Kampagne "Leise fahren. Lärm ersparen!" werde über die Problematik aufgeklärt. Hintergrund seien zunehmende Beschwerden von Anwohnern und einhergehende drohende Streckensperrungen und Wochenendfahrverbote für Motorradfahrer.