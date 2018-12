später lesen Innere Sicherheit Polizeipräsenz auf Weihnachtsmärkten im Land wird deutlich erhöht Teilen

Nach dem Terroranschlag in Straßburg hat das rheinland-pfälzische Innenministerium eine verstärkte Polizeipräsenz auf den Weihnachtsmärkten angeordnet. Wegen der tödlichen Schüssen am Dienstagabend sei die Sicherheitslage neu zu bewerten, sagte Minister Roger Lewentz (SPD) am Mittwoch im Landtag in Mainz. dpa/lrs