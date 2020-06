Kriminalität : Polizeistreife mit Laserpointer geblendet

Gerolstein Mit einem Laserpointer ist in der Nacht zum Samstag eine Streifenwagenbesatzung der Polizei mit einem Laserpointer auf einer Bahnbrücke in Gerolstein geblendet worden.

Wie die Polizei mitteilte, waren Beamte der Polizeiinspektion Daun gegen 00.51 Uhr auf der Brunnenstraße in Gerolstein auf der Hochbrücke in Richtung Sarresdorfer Straße unterwegs. Auf der Brücke über die Bahngleise wurde der Fahrer des Streifenwagens mit einem grünen Laser geblendet. Den genauen Ausgangspunkt des Laserstrahls konnten die Beamten nicht erkennen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Hinweise an die Polizeiinspektion Daun, 06592/96260.