Polizeikontrolle an der Mosel : Frau fährt betrunken und unter Drogen Auto

Zeltingen-Rachtig Polizisten kontrollierten am Sonntagmorgen eine Autofahrerin, die Drogen und Alkohol konsumiert hatte.

Einer Streife der Polizei Bernkastel-Kues ist am frühen Sonntagmorgen ein Auto aufgefallen, das in sehr unsicherer Fahrweise, so die Polizei, auf der B 53 zwischen Graach und Zeltingen-Rachtig unterwegs war. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle in Zeltingen stellten die Polizisten bei der Fahrerin Anzeichen auf Betäubungsmittelkonsum sowie eine geringe Atemalkoholkonzentration fest. Zudem hat die Frau keinen gültigen Führerschein. Bei der anschließenden Durchsuchung des Autos fanden die Polizisten im Rucksack der Autofahrerin eine geringe Menge Betäubungsmittel.