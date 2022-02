Festnahme : Polizeieinsatz am Uni-Campus Trier – Mann festgenommen

Polizeieinsatz am Uni-Campus Trier – Mann festgenommen

Trier-Tarforst Für einige Aufregung hat am Donnerstag gegen 14 Uhr ein Polizeieinsatz in der Nähe der Universität Trier gesorgt. Wir wissen, worum es dabei ging.

Aufregung in der Nähe zum Campus der Universität Trier. Dort haben am Donnerstag gegen 14 Uhr Polizisten an der Ampel der Kreuzung zur Zufahrt Süd der Uni kurzzeitig den Verkehr gestoppt und einen Mann festgenommen. Den Meldungen besorgter Autofahrer, es sei zu Waffengewalt gekommen, widersprach Polizeisprecher Uwe Konz auf Nachfrage unserer Redaktion. „Das war polizeilicher Alltag. Hier wurde ein Haftbefehl vollstreckt.“