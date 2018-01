Polo brennt nach technischem Defekt komplett aus

Ein Auto ist am Mittwochmittag in der Trierer Kohlenstraße komplett ausgebrannt.

Zu einem Autobrand musste die Trierer Feuerwehr am Mittwoch gegen 14 Uhr in die Kohlenstraße ausrücken. In Höhe der Bushaltestelle Bonifatiusstraße waren Flammen aus dem Motorraum des Wagens geschlagen. Geistesgegenwärtig lenkte der Fahrer das Auto auf die Busspur und konnte sich in letzter Sekunde in Sicherheit bringen. Der VW Polo brannte vollständig aus. Nach Polizeiangaben war ein technischer Defekt Ursache des Feuers. Die Feuerwehr konnte den Autobrand innerhalb kurzer Zeit löschen. Auslaufende Betriebsstoffe wurden abgestreut. Die Polizei leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Es kam zeitweise zu Verkehrsbehinderungen. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Trier und die Polizei Trier.

(fbl)