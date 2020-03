Diebstahl : Porsche aus Lagerhalle gestohlen

entwendeter Porsche Foto: Polizei. Foto: TV/Polizei

Willwerscheid (red) Ganz besondere Beute haben bisher unbekannte Diebe in der Nacht vom 2. zum 3. März gemacht: Sie entwendeten einen hochwertigen Sportwagen aus einer Lagerhalle in Willwerscheid. Die Unbekannten drangen nach Angaben der Polizei zunächst in eine Lagerhalle in der Dorfstraße ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Von dort entwendeten sie einen schwarz weißen Porsche, Typ GT3.

Sachdienliche Hinweise zu dem auffälligen Fahrzeug werden unter 06571/95000 an die Kriminalinspektion Wittlich erbeten.