Blaulicht : Porsche-Fahrer liefern sich illegales Straßenrennen - Polizei sucht Zeugen

Prüm Die Polizei sucht Zeugen eines verbotenen Autorennens zwischen zwei Porsche-Fahrern am Donnerstag bei Prüm.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kam es am Donnerstag kurz nach 8 Uhr auf der B 51 zwischen Weinsheim und der A-60-Autobahnanschlussstelle Prüm zu mehreren erheblichen Verkehrsverstößen durch zwei Sportwagen der Marke Porsche. Im Bereich Brühlborn überholten sie trotz Gegenverkehrs mehrere Fahrzeuge und fuhren im Tempo 70-Bereich mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Im weiteren Verlauf der B 51 überholten sie dann bei doppelt durchgezogener Linie und Überholverbot mehrere Autos und LKW. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Polizei Prüm, 06551/942-0, pipruem@polizei.rlp.de .