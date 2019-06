Polizei : Auf Feldweg: Porsche kollidiert mit Fahrrad

Wittlich Eine 43-Jährige kollidierte am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr mit ihrem Porsche Boxster S an einer Kreuzung auf einem Feldweg bei Wittlich mit einem 27-jährigen Fahrradfahrer. Das teilte die Polizei mit.

Die Porschefahrerin war verbotswidrig in einen für Autos gesperrten Feldweg von der B 50/Mitfahrerparkplatz in Richtung Bombogen hereingefahren. Der Feldweg war an der Stelle als Radweg ausgewiesen. Der Radfahrer zog sich bei einem Sturz eine blutende Kopfwunde zu. Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes brachten ihn zur ambulanten Behandlung in das Krankenhaus Wittlich verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro.