Polizei sucht Zeugen Unbekannte beschädigen Pranger in Trier

Nach Mitteilung der Polizei kam es vermutlich in der Nacht zum Samstag zu der Sachbeschädigung durch Unbekannte. Am Pranger in der Trierer Grabenstraße wurde die an der Spitze angebrachte Fahne aus dem Holzsockel gerissen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Trier, 0651/97795210, entgegen.