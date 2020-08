Hoher Sachschaden : Pritschenwagen stößt im Hunsrück mit geparktem Auto zusammen

Morbach-Gonzerath Mehrere Meter weit ist ein geparktes Auto durch den Aufprall eines Pritschenwagens nach vorne geschoben worden. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls in Morbach-Gonzerath (Kreis Bernkastel-Wittlich), den ein 72-jähriger Fahrer bereits am Freitag verursacht haben soll.

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei kam es am Freitag gegen 15.10 Uhr in der Hauptstraße in Gonzerath gegenüber der dortigen Tankstelle zu einem Auffahrunfall. Der 72-jährige Fahrer eines grünen Firmenwagens mit Pritsche befuhr die Hauptstraße aus Richtung Longkamp kommend in Richtung Ortsmitte und kollidierte mit einem ordnungsgemäß geparkten Auto. Dabei wurde der geparkte PKW mehrere Meter nach vorne geschoben und erheblich beschädigt. Auch an dem Firmenfahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.