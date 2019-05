Kriminalität : Professionelle Cannabis-Indoorplantage im Saarland entdeckt

Schwalbach/Losheim Zollfahnder haben im Keller eines Wohnhauses in Schwalbach (Landkreis Saarlouis) eine professionelle Cannabis-Plantage entdeckt.

Wie der Zoll am Mittwoch mitteilte, stellten die Beamten am Dienstag in Schwalbach 144 Cannabispflanzen und das gesamte Plantagen-Equipment sicher. Der 56-jährige Tatverdächtige hatte zudem auf dem Dachboden den Anschluss an das Stromnetz manipuliert, um seinen erhöhten Stromverbrauch für den Betrieb der Plantage zu verschleiern.