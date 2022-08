Gefahrstoff ausgetreten : Nach Großeinsatz bei Arla Foods in Pronsfeld: Nun steht die Ursache fest

Gefahrstoff-Einsatz an der Molkerei: Bei Arla Foods in Pronsfeld ist Ammoniak ausgetreten. Foto: Feuerwehr Prüm

Update Pronsfeld Im Arla-Werk Pronsfeld waren am Donnerstagnachmittag die Feuerwehren und weitere Rettungskräfte angerückt, aus der Kühlanlage war Ammoniak ausgetreten. Inzwischen steht die Ursache fest.

Großeinsatz am Donnerstag bei Arla Foods in Pronsfeld: Um 16.09 Uhr löst die Brandmeldeanlage der Molkerei den Alarm aus. Der Grund: Gefahrstoff-Austritt.

Zahlreiche Einsatzkräfte aus dem Ort und der Umgebung treffen kurz darauf am Werk ein. Nach Angaben der Feuerwehr Prüm ist eine Leitung in der Rückkühlanlage beschädigt, in der Folge trat Ammoniak aus.

Großeinsatz bei Arla: Ausgetretenes Kältemittel ist ätzend

Andernfalls hätte hohe Gefahr bestehen können: Ammoniak, unter anderem – auch in Pronsfeld – als Kältemittel in der verarbeitenden lndustrie verwendet, ist ein stechend riechendes Gas mit ätzender Wirkung auf Schleimhäute und Atemwege. In höherer Konzentration, vor allem in geschlossenen Räumen, kann es für Menschen lebensgefährlich werden.